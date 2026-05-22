Крокодил съел мужчину на похоронах тёщи

В индийском штате Уттар-Прадеш завершились поиски 30-летнего мужчины, которого крокодил утащил в реку во время похорон. Его тело было обнаружено спустя два дня после инцидента, пишет The Times of India.

Мужчина находился у реки во время похорон тёщи, когда на него внезапно напал крокодил. Хищник схватил его и утащил под воду на глазах у очевидцев. Вытащить его не удалось.

Спасательные службы и местные жители организовали поисковую операцию, которая продолжалась двое суток. В итоге тело мужчины было найдено в реке.

Ранее в Южно-Африканской Республике полицейский совершил спуск с вертолёта в реку Комати, где обитают крокодилы, чтобы извлечь останки пропавшего бизнесмена. Инцидент произошёл после наводнения, во время которого автомобиль мужчины застрял на мосту. Позднее машину обнаружили пустой, а сам водитель был унесён сильным течением. В ходе поисковой операции с использованием дронов спасатели заметили участок реки, где находились крокодилы.