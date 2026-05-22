22 мая, 18:51

Дипломатия дипломатией, а санкции — по расписанию: Трамп продлил ограничения против руководства Белоруссии

Обложка © ТАСС / ЕРА

Санкции США против руководства Белоруссии продлены на год. Президент Дональд Трамп продлил действие чрезвычайной ситуации, объявленной указом № 13405, до 16 июня 2026 года. По мнению американского лидера, основания для введения этих мер в 2006 году остаются неизменными.

«Чрезвычайная ситуация, объявленная исполнительным указом 13405, должна оставаться в силе и после 16 июня 2026 года», — говорится в указе Трампа, зарегистрированном в сборнике официальных документов правительства.

Лукашенко: Две трети гуманитарной помощи поступает в Белоруссию из США
Ранее Александр Лукашенко заявил, что его возможная встреча с Дональдом Трампом не должна быть «встречей вассала и императора». По его словам, это политика реального главы государства, который уважает свой народ. Лукашенко подчеркнул, что это не напыщенность и не «петушиная политика», а подход настоящего лидера.

Наталья Демьянова
