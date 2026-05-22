Путин поддержал выдвижение Ховалыга на новый срок в качестве главы Тувы

В пятницу российский лидер Владимир Путин принял с докладом в Кремле главу республики Тыва Владислава Ховалыга. До этого президент встречался с главой Тувы в Кызыле во время рабочей поездки в регион в сентябре 2024 года.

Глава Тувы попросил Путина одобрить его выдвижение на предстоящих в 2026 году выборах главы региона. По его словам, при положительном решении президента Ховалыг уверен в поддержке жителей Тувы.

«В целом, Вы и Ваша команда, как Вы сказали, демонстрирует хороший темп набранный. Надо будет посмотреть, как жители республики оценят эту работу, но, в целом, я желаю Вам удачи», — ответил глава государства.

Кроме того, президент России обратил внимание главы Тувы на проблему дефицита школ в регионе и поручил активизировать строительство образовательных объектов.

«Насколько я понимаю, количество учащихся в Туве, которые учатся <…> во вторую смену — оно всё-таки почти в два раза больше, чем в России в целом. То же самое касается дошкольных учреждений, на это просил бы обратить внимание. <...> Указания будут даны и федеральному правительству, чтобы вам помогли», — отметил российский лидер.

Ранее Владимир Путин провёл оперативное совещание с Советом безопасности. Встреча состоялась в режиме видеоконференции. Связь глава государства поддерживал из Кремля. В работе участвовали представители Совета безопасности РФ. Формат оперативных встреч в таком режиме используется для обсуждения текущих вопросов безопасности. На заседании, в частности, обсуждалась деятельность Министерства внутренних дел. С основным докладом выступил глава МВД Владимир Колокольцев.