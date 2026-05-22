Путин собрал оперативное совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с Советом безопасности. Встреча состоялась в режиме видеоконференции.

Связь глава государства поддерживал из Кремля. В работе участвовали представители Совета безопасности РФ. Формат оперативных встреч в таком режиме используется для обсуждения текущих вопросов безопасности.

«Начать бы хотел с того, о чем уже говорил сегодня на встрече с выпускниками первого потока «Времени героев», — с террористической атаки киевской хунты в ЛНР», — отметил Путин, открывая совещание.

На заседании, в частности, обсуждалась деятельность Министерства внутренних дел. С основным докладом выступил глава МВД Владимир Колокольцев.

Ранее Путин провёл встречу с выпускниками программы «Время героев». Входе выступления президент заявил, что Россия способна преодолеть любые испытания и неоднократно доказывала свою устойчивость в сложные периоды истории.