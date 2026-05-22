Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль на встрече с коллегами по НАТО в Хельсингборге представит новый механизм долгосрочного финансирования Украины. Об этом сообщает Der Spiegel.

Взамен партнёры по альянсу получат доступ к разработкам украинского оборонпрома. США, вероятно, не будут участвовать в этой инициативе. По задумке дипломата, механизм должны утвердить на июльском саммите НАТО в Турции.

Евросоюз уже предоставил Киеву кредит в €90 млрд — он покроет две трети финансовых потребностей на ближайшие два года. Однако остаётся дыра в несколько десятков миллиардов евро. В штаб-квартире НАТО в Брюсселе называют сумму около €40 млрд.

Немецкая инициатива призвана гарантировать, что обещания стран-доноров действительно выполняются — речь идёт о мониторинге. Кроме того, Вадефуль хочет расширить базу финансирования и привлечь больше средств.

Берлин рассчитывает, что другие государства активизируются в финансовых обязательствах. Распределение бремени должно идти не только через Атлантику, но и между самими европейцами.

Ранее в МИД РФ сообщили, что удар ВСУ по колледжу в Старобельске был нанесён при технической поддержке экспертов из стран НАТО. В дипведомстве утверждают, что западные государства передают Украине разведывательные данные и помогают наводить оружие на цели, а обстрелы дальнобойными вооружениями невозможны без участия иностранных специалистов из конкретных стран альянса.