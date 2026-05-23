Глава Крыма Аксёнов сообщил, что полуостров обеспечен водой на 400 суток

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что обильные осадки позволили заполнить водохранилища полуострова на 77%. Текущего объёма хватит для гарантированного водоснабжения региона в среднем на 400 суток. Об этом губернатор заявил в Telegram-канале.

«Этих запасов нашей республике хватит, чтобы обеспечить гарантированное водоснабжение в среднем на 400 суток даже без учёта притоков в будущем», — написал Аксёнов.

Общий запас воды во всех резервуарах достиг примерно 186 млн кубических метров. В эту статистику не входит Чернореченское водохранилище, которое находится в Севастополе. Показатели существенно превысили прошлогодние значения: прирост составил 50 млн кубов. К началу апреля большинство водохранилищ, наполняющихся естественным путём, оказались заполнены до предела.

Ранее в Краснодаре из-за сильных проливных дождей и подтоплений городские службы были переведены в режим повышенной готовности, особое внимание уделяется Краснодарскому водохранилищу. Утром 22 мая приток воды составил 998 кубометров в секунду, сброс — 900, уровень достиг нормальной отметки 32,75 м, объём — 64% от ёмкости. Поводом для усиленного контроля стал аварийный сброс воды на Ставрополье 20 мая, вызвавший подъём в реках и эвакуацию в Армавире (к утру 21 мая ситуацию стабилизировали). До 25 мая в крае действует штормовое предупреждение с грозами, градом и шквалами до 25 м/с.