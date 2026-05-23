22 мая, 22:43

Женщина, пострадавшая при атаке БПЛА под Брянском, находится в тяжёлом состоянии

Обложка © Life.ru

Жительница Курской области, попавшая под удар украинского дрона в городе Севск в Брянской области, на данный момент находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

«В городе Севск Брянской области пострадала жительница Курской области. У 28-летней девушки серьёзное ранение головы, осколочные ранения бедра. Она в тяжёлом состоянии. Мы на связи с коллегами из Брянской области, вся необходимая помощь курянке оказана. Дай Бог, чтобы ей хватило сил справиться», — пишет он в своём телеграм-канале.

По словам губернатора, пострадавшая работает в такси. Когда она везла пассажирку, их машину атаковал вражеский дрон. К сожалению, пассажирка погибла на месте.

Напомним, в Севске украинский дрон целенаправленно ударил по гражданскому автомобилю, в результате атаки погибла женщина. Женщина, сидевшая за рулём, получила осколочные ранения. Пострадавшую оперативно доставили в ближайшую больницу.

Тимур Хингеев
