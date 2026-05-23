Пострадавшим от обстрелов белгородцам выделили 2 млрд рублей на новое жильё

Белгородская область получила 2 млрд рублей на покупку нового жилья для жителей, потерявших дома из-за обстрелов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Средства направят семьям из нескольких округов региона, о чём сообщили в пресс-службе губернатора региона.

«Первый транш в размере 2 миллиардов был перечислен в марте 264 семьям. Второй аналогичный транш из 2 миллиардов рублей сейчас получит ещё 316 семей. Благодарю нашего президента Владимира Путина, правительство России и лично Михаила Мишустина за постоянную поддержку. С начала СВО на жилищные вопросы пострадавших белгородцев мы получили 30,4 миллиарда рублей. Это наша общая приоритетная работа, которую мы продолжаем», — подчеркнул врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Финансирование предназначено для жителей, чьи дома полностью утрачены в результате атак ВСУ. Поддержку также получат люди из населённых пунктов, которые власти закрыли в конце 2025 года из-за оперативной обстановки. Перечисление средств на специальные счета начнётся уже на следующей неделе. Получатели смогут использовать деньги для покупки нового жилья взамен утраченного.

Тем временем, в Рязани семьи погибших и пострадавшие в результате атаки беспилотника 15 мая получат компенсации от местных властей. Выплаты составят до 1,5 млн рублей для родственников погибших. Пострадавшие получат от 300 до 600 тыс. рублей в зависимости от степени травм. За поврежденное имущество предусмотрены выплаты до 150 тыс. рублей.