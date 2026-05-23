22 мая, 23:10

Глава МИД Словакии исключил отправку военных на Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Carlos Neto

Словакия не станет отправлять своих военных на Украину после завершения конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел республики Юрай Бланар по итогам встречи глав МИД государств-членов НАТО в Хельсингборге в Швеции.

«Должен также чётко сказать, что мы готовы с точки зрения гарантий помочь логистически с нашей территории, однако Словакия не будет отправлять на Украину своих военных в случае, когда уже будет установлен мир, для его сохранения», — сказал Бланар.

Глава словацкого МИД уточнил, что Братислава сохраняет прежний подход к поддержке Украины. По его словам, страна продолжит предоставлять гуманитарную помощь.

Ранее Юрай Бланар заявил, что Словакия согласна поддержать вступление Украины в ЕС, однако выступает против её членства в НАТО. По его словам, Братислава заинтересована в демократическом, процветающем и безопасном партнёре, но у Словакии немного иное мнение о членстве Украины в НАТО.

Антон Голыбин
