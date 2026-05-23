Глава МИД Словакии исключил отправку военных на Украину

Словакия не станет отправлять своих военных на Украину после завершения конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел республики Юрай Бланар по итогам встречи глав МИД государств-членов НАТО в Хельсингборге в Швеции.

«Должен также чётко сказать, что мы готовы с точки зрения гарантий помочь логистически с нашей территории, однако Словакия не будет отправлять на Украину своих военных в случае, когда уже будет установлен мир, для его сохранения», — сказал Бланар.

Глава словацкого МИД уточнил, что Братислава сохраняет прежний подход к поддержке Украины. По его словам, страна продолжит предоставлять гуманитарную помощь.

Ранее Юрай Бланар заявил, что Словакия согласна поддержать вступление Украины в ЕС, однако выступает против её членства в НАТО. По его словам, Братислава заинтересована в демократическом, процветающем и безопасном партнёре, но у Словакии немного иное мнение о членстве Украины в НАТО.