22 мая, 23:17

Путин поздравил школьников с триумфом на Международной олимпиаде по биологии

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин направил поздравление российской сборной, одержавшей победу на II Открытой международной олимпиаде школьников по биологии. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства обратился к участникам команды — Тимуру, Владиславу, Роману, Степану, Дарье и Никите. Российский лидер отметил, что на соревнованиях школьники продемонстрировали высокий уровень подготовки, творческий подход и настрой на лидерство.

По словам президента, завоёванные медали стали закономерным итогом таланта, настойчивости и серьёзной работы участников. Он также подчеркнул вклад наставников, педагогов и родителей, поддерживавших ребят на пути к победе.

Ранее Владимир Путин заявил, что работа по патриотическому воспитанию молодёжи должна вестись аккуратно и без давления. По его мнению, наилучшие результаты достигаются, когда подход остается интеллигентным, грамотным и ненавязчивым. Только такой формат способен оказать существенное влияние на будущее страны и её развитие.

