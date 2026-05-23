Путин поздравил школьников с триумфом на Международной олимпиаде по биологии

Президент России Владимир Путин направил поздравление российской сборной, одержавшей победу на II Открытой международной олимпиаде школьников по биологии. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства обратился к участникам команды — Тимуру, Владиславу, Роману, Степану, Дарье и Никите. Российский лидер отметил, что на соревнованиях школьники продемонстрировали высокий уровень подготовки, творческий подход и настрой на лидерство.

По словам президента, завоёванные медали стали закономерным итогом таланта, настойчивости и серьёзной работы участников. Он также подчеркнул вклад наставников, педагогов и родителей, поддерживавших ребят на пути к победе.

Ранее Владимир Путин заявил, что работа по патриотическому воспитанию молодёжи должна вестись аккуратно и без давления. По его мнению, наилучшие результаты достигаются, когда подход остается интеллигентным, грамотным и ненавязчивым. Только такой формат способен оказать существенное влияние на будущее страны и её развитие.