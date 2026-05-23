Мирный житель погиб в Брянской области в результате атаки ВСУ по автомобилю

«Украинские террористы атаковали Стародубский муниципальный округ. В результате варварского удара по движущемуся автомобилю, к сожалению, погиб мирный житель. Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — пишет Ковальчук. По его словам, на месте работают экстренные службы.

А ранее мэр Энергодара Максим Пухов сообщил о том, что Вооружённые силы Украины за сутки несколько раз атаковали город. По его словам, системами ПВО были сбиты более 10 дронов на подходе и в черте города. Были атакованы: школа, здание администрации и транспортная артерия, ведущая в Энергодар. Также были повреждены несколько автомобилей.