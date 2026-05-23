Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 23:20

Мирный житель погиб в Брянской области в результате атаки ВСУ по автомобилю

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Стародубском муниципальном округе Брянской области украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль, в результате удара погиб мирный житель. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

«Украинские террористы атаковали Стародубский муниципальный округ. В результате варварского удара по движущемуся автомобилю, к сожалению, погиб мирный житель. Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — пишет Ковальчук. По его словам, на месте работают экстренные службы.

Пострадавшим от обстрелов белгородцам выделили 2 млрд рублей на новое жильё
Пострадавшим от обстрелов белгородцам выделили 2 млрд рублей на новое жильё

А ранее мэр Энергодара Максим Пухов сообщил о том, что Вооружённые силы Украины за сутки несколько раз атаковали город. По его словам, системами ПВО были сбиты более 10 дронов на подходе и в черте города. Были атакованы: школа, здание администрации и транспортная артерия, ведущая в Энергодар. Также были повреждены несколько автомобилей.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar