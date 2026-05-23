Григорий Лепс ответил на критику нового образа с косичкой

Певец Григорий Лепс показал в своём личном блоге фрагмент новой песни «Счастливая судьба» и сумел вызвать критику со стороны своих фанатов из-за внешности. На опубликованном видео зрители заметили у артиста заплетённую косу.

Григорий Лепс ответил на критику нового образа с косой.

Под публикацией быстро появились десятки комментариев, в которых пользователи обсуждали новый образ исполнителя. Многим поклонникам эксперимент не понравился. Некоторые советовали Лепсу вернуться к прежнему стилю, а часть комментаторов резко высказалась о человеке, который отвечает за внешний вид певца.

Один из пользователей написал: «Стилиста на мыло». Артист отметил, что стилиста у него нет.

По словам Лепса, он сам решает, как выглядеть: «Его не существует. Как нравится, так и хожу».

А ранее Григорий Лепс заступился за бывшую невесту Аврору Кибу, он попросил не оскорблять её. По словам артиста, поклонники пишут о ней ужасные вещи: называют проституткой и содержанкой. Он охарактеризовал Аврору как приличного человека. При этом Лепс признался: он до сих пор испытывает к бывшей избраннице сильные чувства.