Два человека пострадали в результате атаки украинских БПЛА в Новороссийске
Число пострадавших после атаки беспилотников в Новороссийске выросло до двух человек. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края после госпитализации ещё одного мужчины.
«Ещё одного мужчину, который в момент падения обломков беспилотника находился на улице, госпитализировали в медицинское учреждение. Ему оказывают всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось об одном пострадавшем в результате падения обломков БПЛА.
Ранее сообщалось, что падение обломков беспилотника в Новороссийске привело к возгоранию на территории нефтебазы. Пламя охватило несколько технических и административных зданий, а также задело топливный терминал. На месте продолжают работать оперативные и специальные службы.
