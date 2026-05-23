Два человека пострадали в результате атаки украинских БПЛА в Новороссийске

Число пострадавших после атаки беспилотников в Новороссийске выросло до двух человек. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края после госпитализации ещё одного мужчины.

«Ещё одного мужчину, который в момент падения обломков беспилотника находился на улице, госпитализировали в медицинское учреждение. Ему оказывают всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об одном пострадавшем в результате падения обломков БПЛА.

Ранее сообщалось, что падение обломков беспилотника в Новороссийске привело к возгоранию на территории нефтебазы. Пламя охватило несколько технических и административных зданий, а также задело топливный терминал. На месте продолжают работать оперативные и специальные службы.