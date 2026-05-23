Учёные назвали привычку в питании, которая может замедлить старение

Учёные из Университета Тафтса заявили, что умеренное снижение калорийности рациона может замедлить старение организма и снизить риски возрастных заболеваний. Результаты исследования опубликовал журнал The American Journal of Clinical Nutrition.

Основой для выводов стали данные проекта CALERIE, в рамках которого специалисты изучали влияние длительного ограничения калорийности питания. В исследовании участвовали около 200 человек. Часть добровольцев должна была снизить калорийность питания на 25% и придерживаться такого режима в течение двух лет.

На практике участникам удалось сократить потребление калорий примерно на 12%. Однако даже такого снижения оказалось достаточно для заметных изменений. У участников исследования снизились показатели артериального давления, уровня инсулина и вредного холестерина. Кроме того, добровольцы в среднем потеряли около 10% массы тела. Авторы работы пояснили, что умеренное ограничение калорий помогает организму эффективнее вырабатывать энергию и уменьшает количество нестабильных молекул, которые повреждают клетки и связаны со старением организма.

Исследователи также сообщили, что в анализах мочи участников снизилась концентрация соединений, связанных с окислительным стрессом. При этом специалисты подчеркнули, что такой режим питания подходит не всем. Перед изменением рациона учёные посоветовали консультироваться с врачом, особенно пожилым людям, беременным женщинам, детям и пациентам с хроническими заболеваниями.

