В Анапе обломки беспилотника повредили хозпостройки

Обломки украинского беспилотника повредили хозяйственные постройки в Анапе. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«В Анапе обломки беспилотника повредили хозяйственные постройки. Фрагменты БПЛА упали на территории частного домовладения в хуторе Весёлая Гора. Пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru писал, что обломки БПЛА также упали в Новороссийске на территории нефтебазы, что привело к возгоранию. Пламя охватило несколько технических и административных зданий, а также задело топливный терминал. На месте продолжают работать оперативные и специальные службы.