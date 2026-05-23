22 мая, 23:54

США призвали к прекращению огня после удара ВСУ по колледжу в ЛНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Соединённые Штаты выступили за немедленное и всеобъемлющее прекращение огня после сообщений о жертвах и пострадавших в результате удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по колледжу в ЛНР. Об этом заявила заместитель постпреда США при ООН Тэмми Брюс в ходе заседания СБ ООН.

По словам дипломата, американская сторона следит за поступающей информацией о погибших и раненых. Она отметила, что обстоятельства произошедшего якобы пока остаются не до конца ясными и требуют дополнительных ответов. Брюс подчеркнула, что на фоне этих сообщений США считают необходимым скорейшее прекращение боевых действий.

Небензя заявил, что уровень цинизма европейских членов Совбеза ООН зашкаливает

А ранее Министерство иностранных дел России обвинило Киев и его кураторов в эскалации боевых действий и подрыве дипломатических попыток урегулирования конфликта из-за атаки на колледж в ЛНР. Согласно ведомству, Украина этим ударом «берёт на себя полную ответственность» за эскалацию.

Тимур Хингеев
