США призвали к прекращению огня после удара ВСУ по колледжу в ЛНР

Соединённые Штаты выступили за немедленное и всеобъемлющее прекращение огня после сообщений о жертвах и пострадавших в результате удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по колледжу в ЛНР. Об этом заявила заместитель постпреда США при ООН Тэмми Брюс в ходе заседания СБ ООН.

По словам дипломата, американская сторона следит за поступающей информацией о погибших и раненых. Она отметила, что обстоятельства произошедшего якобы пока остаются не до конца ясными и требуют дополнительных ответов. Брюс подчеркнула, что на фоне этих сообщений США считают необходимым скорейшее прекращение боевых действий.

А ранее Министерство иностранных дел России обвинило Киев и его кураторов в эскалации боевых действий и подрыве дипломатических попыток урегулирования конфликта из-за атаки на колледж в ЛНР. Согласно ведомству, Украина этим ударом «берёт на себя полную ответственность» за эскалацию.