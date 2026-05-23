МИД РФ обвинил Украину в подрыве процесса урегулирования атакой в ЛНР

Министерство иностранных дел России обвинило Киев и его кураторов в эскалации боевых действий и подрыве дипломатических попыток урегулирования конфликта из-за атаки на колледж в ЛНР. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Совершив злодеяние против детей в Старобельске, киевский режим и его кураторы берут на себя всю полноту ответственности за эскалацию боевых действий и подрыв политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта», — говорится в сообщении.

А ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал удар Вооружённых сил Украины по старобельскому колледжу в ЛНР военным преступлением. Напомним, в ночь на 22 мая украинские войска нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа. В тот момент в общежитии находились 86 учащихся и один сотрудник. В результате обстрела ранения получили 39 детей, шесть человек погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.