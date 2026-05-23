По словам Небензи, ему было отвратительно слышать выступления в СБ ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ему отвратительны выступления европейских дипломатов на заседании Совбеза ООН, инициированном РФ после удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по колледжу в ЛНР. По его словам, западные представители не упомянули погибших.

«Ведь это же пляски на костях погибших. Мне это всё отвратительно, мне было бы искренне вас жаль, если бы не ваш мерзкий цинизм», — сказал Небензя.