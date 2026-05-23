По словам Небензи, ему было отвратительно слышать выступления в СБ ООН
Обложка © Telegram / Постпредство России при ООН
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ему отвратительны выступления европейских дипломатов на заседании Совбеза ООН, инициированном РФ после удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по колледжу в ЛНР. По его словам, западные представители не упомянули погибших.
«Ведь это же пляски на костях погибших. Мне это всё отвратительно, мне было бы искренне вас жаль, если бы не ваш мерзкий цинизм», — сказал Небензя.
В то же время Василий Небензя обвинил европейских членов Совета Безопасности в глумлении над жертвами атаки украинских военных. По его словам, это не лицемерие или двойные стандарты, а откровенное глумление над детскими жертвами. Постпред также потребовал от международных структур осудить теракт ВСУ в Старобельске.
