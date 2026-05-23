Небензя заявил, что уровень цинизма европейских членов Совбеза ООН зашкаливает

Постпред России при ООН Василий Небензя раскритиковал выступления представителей европейских стран на заседании Совета Безопасности ООН по удару Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Старобельску.

«Ведь это же пляски на костях погибших. Мне это все отвратительно, мне было бы искренне вас жаль, если бы не ваш мерзкий цинизм», — сказал Небензя.

По словам постпреда РФ, представители европейских государств в своих выступлениях не упомянули погибших детей в Старобельске. Небензя заявил, что реакция части участников заседания вызвала у него отвращение. Небензя также добавил, что уровень цинизма европейских членов Совета Безопасности ООН «зашкаливает».

Небензя также обвинил европейских членов Совета Безопасности в глумлении над жертвами атаки украинских военных. Напомним, в ночь на 22 мая украинские войска нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа. В тот момент в общежитии находились 86 учащихся и один сотрудник. В результате обстрела ранения получили 39 детей, шесть человек погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.