В файлах АНБ США обнаружили описание объекта диаметром в пол-Луны

В архивах Агентства национальной безопасности (АНБ) США обнаружили отчёты с описаниями неопознанных летающих объектов, которые ранее хранились под специальным грифом секретности. На документы обратило внимание издание Newsweek.

В одном из материалов упоминается объект с двумя жёлтыми огнями, замеченный на небольшой высоте. Согласно отчёту, он двигался бесшумно и во время полёта изменил курс с северного направления на западное. В другом файле описано светящееся излучение длиной около 22 метров, расходившееся по спирали от чёрной центральной точки.

«В досье с пометкой «TOP SECRET UMBRA» подробно описывается «сферический или дискообразный» НЛО, который, по описанию, был ярче солнца и имел диаметр примерно в половину диаметра луны», — говорится в статье.

А ранее Пентагон опубликовал вторую часть рассекреченных материалов, связанных с неопознанными летающими объектами. В документах упоминаются видеозаписи, включая современные кадры военных объектов в инфракрасном диапазоне. Некоторые из них датируются 2021 и 2024 годами и, как сообщается, были сделаны в зонах ответственности различных команд США. Также в списке «неопознанных» объектов фигурируют морские цели, которые авторы связывают с беспилотными катерами.