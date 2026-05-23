Австрийский космонавт Фибек рассказал, как пригласил вдову Гагарина на танец

Австрийский космонавт Франц Фибек поделился воспоминанием. В 1993 году на конгрессе астронавтов в Вене он пригласил на танец вдову Юрия Гагарина — Валентину. Об этом сообщило РИА «Новости».

«А в последний день был прощальный вечер с танцами. И я подумал: попробую пригласить её на танец — согласится ли она. И она согласилась. Для многих это было неожиданно», — поделился космонавт.

По словам Фибека, он познакомился с семьёй Гагарина на конгрессе астронавтов в Вене в 1993 году. Валентина Ивановна держалась сдержанно и немного застенчиво, поэтому австрийский космонавт периодически интересовался её самочувствием. Фибек признался, что ему самому этот момент очень запомнился.

«Я увидел, что ей стало комфортнее и что она действительно получает удовольствие от вечера. Я был этому очень рад», — поделился космонавт.

Фибек совершил полёт на станцию «Мир» в 1991 году вместе с советскими космонавтами Александром Волковым и Токтаром Аубакировым. Он провёл на орбите почти восемь суток. Это был первый и пока единственный космический полёт гражданина Австрии.

Ранее Франц Фибек поделился своими мыслями о возможном существовании внеземных цивилизаций. Он заявил, что, несмотря на отсутствие личных наблюдений, ему было бы любопытно столкнуться с чем-то необъяснимым за пределами Земли. По его словам, за время его пребывания на орбите он не заметил ни одного неопознанного летающего объекта (НЛО) или каких-либо других признаков деятельности инопланетян.