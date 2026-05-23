23 мая, 02:43

Мирошник назвал причины террористических атак ВСУ по территории РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Husaruk Vitalii

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник объяснил, почему участились террористические атаки со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). По его мнению, ключевую роль сыграл кредит Евросоюза. Выделенные €90 млрд полностью отбили у главаря киевского режима Владимира Зеленского желание договариваться с Россией. Об этом он сообщил в интервью газете «Известия».

Дипломат отметил, что экс-комик делает заявления о намерении урегулировать конфликт лишь для США. Однако следом выдвигаются условия, несовместимые с реальным поиском выхода. Затем, как подчеркнул посол, ВСУ проводят серию терактов. Их цель — продемонстрировать отказ от диалога и сорвать любые переговорные инициативы.

Мирошник добавил, что для Зеленского и его окружения война стала инструментом удержания власти. Они готовы тратить человеческие жизни, не считая себя частью украинского народа.

Мирошник заявил о росте шансов применения ядерного оружия в конфликте на Украине

Киевский режим провёл чудовищный теракт против мирных граждан. Украинские БПЛА ударили по колледжу в Старобельске. Погибло несколько студентов. В атаке могли принимать участие не только беспилотники, но и ИИ. Подробности — в материале Life.ru.

Виталий Приходько
