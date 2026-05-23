Трамп разместил пост, в котором «положил руку» на Гренландию

Обложка © Truth Social / Donald J. Trump

Президент США Дональд Трамп опубликовал изображение с панорамой столицы Гренландии Нуука. На изображении американский лидер символически накрывает рукой одну из местных гор. Пост появился в соцсети Truth Social.

«Привет, Гренландия!» — говорится в подписи на изображении.

На опубликованной картинке республиканец смотрит на населённый пункт и накрывает рукой горный массив рядом с городом. При этом американский лидер не уточнил, зачем разместил такой пост и что именно хотел им сказать.

Дипломатия дипломатией, а санкции — по расписанию: Трамп продлил ограничения против руководства Белоруссии

Ранее Дональд Трамп отказался от идеи силового присоединения Гренландии. Об этом рассказал посол США в Дании Кеннет Хоуэри. По словам дипломата, американская сторона больше не рассматривает военный сценарий и считает, что будущее острова должны определять сами жители Гренландии. Хоуэри также отмечал, что специальная рабочая группа по острову готовит предложения, которые будут учитывать интересы США, Дании и самой Гренландии.

Антон Голыбин
