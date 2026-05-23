Группировка войск «Юг» за сутки уничтожила до 115 военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также танк и пять единиц бронетехники, включая бронетранспортёр Stryker. Об этом сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.

Согласно данным группировки, подразделения РФ нанесли удары по технике и объектам украинской армии на нескольких направлениях. Среди уничтоженного — танк, пять единиц бронированной техники, а также 20 автомобилей.

Также выведены из строя четыре артиллерийских орудия и комплекс РЭБ. На Краматорском, Константиновском и Славянском участках войска беспилотных систем поразили 14 антенн связи и дронов, терминал Starlink и три наземных роботизированных комплекса. Удары пришлись и по трём пунктам управления беспилотной авиацией, были разрушены 30 блиндажей и укрытий, а средства ПВО сбили 13 БПЛА.

А ранее в зоне ответственности группировки «Восток» Вооружённые силы Украины потеряли более 345 военнослужащих. Среди уничтоженной техники — две боевые бронированные машины, восемь единиц автомобильного транспорта и 11 беспилотников. Кроме того, в ходе контрбатарейной работы были поражены артиллерийское орудие и реактивная система залпового огня «Град».