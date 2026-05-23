Местная жительница сообщила, что украинские дроны 11 раз атаковали один частный дом в приграничном районе Белгородской области. Это следует из рассказа жительницы села Зиборовка, пишет РИА «Новости» со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.

«У брата мужа дом разбило. 11 раз прилетает в один и тот же дом. Хотя он обычный мирный человек», — поделилась женщина.

Сама женщина тоже пострадала при атаке БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ). По её словам, они с мужем сажали картофель на огороде, когда по рации услышали предупреждение о летящем дроне. Пара попыталась укрыться в саду, однако беспилотник преследовал их и детонировал прямо над головами. Женщина была тяжело ранена в руку.

Ранее Белгородская область получила 2 млрд рублей на покупку нового жилья для жителей, потерявших дома из-за обстрелов Вооружённых сил Украины. Финансирование предназначено для жителей, чьи дома полностью утрачены в результате атак ВСУ. Поддержку также получат люди из населённых пунктов, которые власти закрыли в конце 2025 года из-за оперативной обстановки. Перечисление средств на специальные счета начнётся уже на следующей неделе. Получатели смогут использовать деньги для покупки нового жилья взамен утраченного.