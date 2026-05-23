Владимира Зеленского и его покровителей в Европе ждёт подобие Нюрнбергского трибунала. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя атаку Вооружённых сил Украины на колледж в Старобельске (ЛНР)

Украинские дроны в ночь на 22 мая нанесли удар по зданию, где находились 86 студентов. Это привело к обрушению строения. По словам Володина, киевский режим пытается сохранить власть любыми способами, даже с помощью чудовищных преступлений. Именно так 80 лет пытался удержаться фашистский режим.

«Закончилось это победой советских войск и Нюрнбергским трибуналом, который приговорил к смертной казни нацистских преступников. Эта же участь ожидает Зеленского и его покровителей в Европе», — написал Володин в своём канале на платформе «Макс».

Он добавил, что киевский режим наносит удары по гражданским объектам, заведомо понимая, что там находятся больницы, школы и жилые дома. По словам Володина, во время удара по Старобельску, где погибли дети, в Киеве со всеми почестями устроили перезахоронение останков лидеров украинских националистов, присягнувших Третьему рейху.

Напомним, дроны ВСУ нанесли серию ударов по пятиэтажному зданию общежития Старобельского колледжа, где на тот момент находились 86 несовершеннолетних студентов. Атака из 16 беспилотников велась тремя волнами исключительно по гражданской инфраструктуре, и никаких военных объектов поблизости размещено не было. СК РФ квалифицировал произошедшее как террористический акт, а представитель России в ООН заявил о преднамеренном военном преступлении, рассчитанном на гибель детей. Итогом обстрела стало полное обрушение строения: 10 человек погибли, около 40 пострадали и до 15 числятся пропавшими без вести.