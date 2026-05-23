Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 мая, 08:17

«НАТО провоцирует войны»: в Финляндии раскритиковали требование главы МИД к Москве

Финский политик Мема поспорил с главой МИД Валтонен из-за требования к России

Обложка © ТАСС / AP / Khalil Hamra

Обложка © ТАСС / AP / Khalil Hamra

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема публично не согласился с заявлением главы МИД Элины Валтонен о России. Свой пост он разместил в соцсети X.

Накануне руководитель внешнеполитического ведомства утверждала, что Североатлантический альянс не представляет угрозы. Параллельно она потребовала от РФ вывести войска с украинской территории.

В Финляндии у российских границ начались учения Karelian Sword
В Финляндии у российских границ начались учения Karelian Sword

Мема отреагировал на это эмоциональным обращением. Он прямо адресовал оппонентке слова о том, что Финляндия становится опасным соседом после присоединения к блоку.

Политик подчеркнул: Москва не угрожает миру, тогда как доказана обратная ситуация — именно НАТО провоцирует вооружённые конфликты. Кроме того, он предупредил, что продолжение нынешнего курса способно вызвать ответные шаги.

В Кремле ранее неоднократно обращали внимание на растущую активность сил альянса у западных границ. Там настаивают, что Россия никому не угрожает, но не оставит без реакции действия, создающие риски для ее интересов.

В НАТО внезапно захотели мира с Россией
В НАТО внезапно захотели мира с Россией

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Финляндия
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar