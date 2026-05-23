Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема публично не согласился с заявлением главы МИД Элины Валтонен о России. Свой пост он разместил в соцсети X.

Накануне руководитель внешнеполитического ведомства утверждала, что Североатлантический альянс не представляет угрозы. Параллельно она потребовала от РФ вывести войска с украинской территории.

Мема отреагировал на это эмоциональным обращением. Он прямо адресовал оппонентке слова о том, что Финляндия становится опасным соседом после присоединения к блоку.

Политик подчеркнул: Москва не угрожает миру, тогда как доказана обратная ситуация — именно НАТО провоцирует вооружённые конфликты. Кроме того, он предупредил, что продолжение нынешнего курса способно вызвать ответные шаги.

В Кремле ранее неоднократно обращали внимание на растущую активность сил альянса у западных границ. Там настаивают, что Россия никому не угрожает, но не оставит без реакции действия, создающие риски для ее интересов.