«НАТО провоцирует войны»: в Финляндии раскритиковали требование главы МИД к Москве
Финский политик Мема поспорил с главой МИД Валтонен из-за требования к России
Обложка © ТАСС / AP / Khalil Hamra
Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема публично не согласился с заявлением главы МИД Элины Валтонен о России. Свой пост он разместил в соцсети X.
Накануне руководитель внешнеполитического ведомства утверждала, что Североатлантический альянс не представляет угрозы. Параллельно она потребовала от РФ вывести войска с украинской территории.
Мема отреагировал на это эмоциональным обращением. Он прямо адресовал оппонентке слова о том, что Финляндия становится опасным соседом после присоединения к блоку.
Политик подчеркнул: Москва не угрожает миру, тогда как доказана обратная ситуация — именно НАТО провоцирует вооружённые конфликты. Кроме того, он предупредил, что продолжение нынешнего курса способно вызвать ответные шаги.
В Кремле ранее неоднократно обращали внимание на растущую активность сил альянса у западных границ. Там настаивают, что Россия никому не угрожает, но не оставит без реакции действия, создающие риски для ее интересов.
