Журналист-иноагент Минкин* заявил о нежелании уезжать из России

Александр Минкин*. Обложка © ТАСС / Сергей Карпов

Журналист-иноагент Александр Минкин* сообщил, что не планирует уезжать из России. Подробностями он поделился в беседе с телеведущим Станиславом Кучером*, видеозапись которой доступна на YouTube.

«Не хочу. Это моя страна, это мой город», — ответил Минкин* на вопрос Кучера*, почему не уехал из Москвы после попадания в список иноагентов.

На реплику Кучера* о том, что из-за несоблюдения требований, предъявляемых к иностранным агентам, в отношении Минкина* существует вероятность возбуждения уголовного дела, журналист произнёс всего одно слово: «посмотрим».

Александр Минкин* — российский журналист, театровед и писатель, родившийся в 1946 году и известный своими острыми публицистическими расследованиями и скандальной репутацией в 1990-е годы. За свою карьеру он работал обозревателем в ряде ведущих изданий, включая «Московский комсомолец» и «Огонёк», и стал одним из самых заметных и неоднозначных журналистов постсоветской России. Особую известность Минкину* принесли публикации, основанные на утечках информации, которые приводили к громким политическим скандалам, в частности, его роль в «деле писателей» 1997 года, повлекшем отставки в правительстве. Он также является автором знаменитого цикла статей «Письма президенту», отмеченного премией Союза журналистов России. С 2023 года Минкин* ведёт литературную программу на YouTube-канале, а в январе 2024 года был внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

* Внесёны Минюстом России в реестр иностранных агентов

