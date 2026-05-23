Месть за Сулеймани: В США заявили о предотвращении покушения на дочь Трампа
Задержанный в Турции гражданин Ирака Мохаммед Багер Саад Дауд аль-Саади планировал покушение на Иванку Трамп. Об этом сообщает New York Post.
Подозреваемый был задержан в мае и позднее экстрадирован в США, где сейчас находится под следствием. Следствие считает, что мужчина мог готовить нападение на дочь президента Америки Дональда Трампа и заранее собирал сведения о её месте проживания. Утверждается, что у него имелись чертежи дома во Флориде, связанного с семьёй главы Белого дома.
В качестве возможного мотива рассматривается месть за убийство иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году. Сулеймани был ликвидирован в результате американского авиаудара, санкционированного Трампом. Также сообщается, что аль-Саади мог иметь отношение к подготовке в структурах Корпуса стражей исламской революции (КСИР), однако эти сведения официально не подтверждены.
