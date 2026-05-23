Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

23 мая, 09:22

Месть за Сулеймани: В США заявили о предотвращении покушения на дочь Трампа

Обложка © ТАСС / Zuma / L.Urman

Задержанный в Турции гражданин Ирака Мохаммед Багер Саад Дауд аль-Саади планировал покушение на Иванку Трамп. Об этом сообщает New York Post.

Подозреваемый был задержан в мае и позднее экстрадирован в США, где сейчас находится под следствием. Следствие считает, что мужчина мог готовить нападение на дочь президента Америки Дональда Трампа и заранее собирал сведения о её месте проживания. Утверждается, что у него имелись чертежи дома во Флориде, связанного с семьёй главы Белого дома.

В качестве возможного мотива рассматривается месть за убийство иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году. Сулеймани был ликвидирован в результате американского авиаудара, санкционированного Трампом. Также сообщается, что аль-Саади мог иметь отношение к подготовке в структурах Корпуса стражей исламской революции (КСИР), однако эти сведения официально не подтверждены.

Милена Скрипальщикова
