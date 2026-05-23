В Евразии уже вовсю идёт война нового типа, заявил Лавров
Обложка © Life.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Евразии началась «война нового типа». Он подчеркнул, что речь идёт именно о новой форме военных действий и отметил её реальный масштаб в регионе.
«Действительно, говорить нужно точно совершенно о войне и точно совершенно о новой. Насчёт её мирового охвата мы сегодня, уверен, будем говорить», — сказал Лавров на ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике в Москве.
По его словам, конфликт следует за «подготовленной Западом агрессией Украины против России» и направлен на ослабление страны.
Кроме того, Лавров ранее заявлял, что на Западе открыто обсуждают сценарии нападения на Россию. По его словам, текущая ситуация напоминает период перед Второй мировой войной.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.