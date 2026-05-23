В Евразии уже вовсю идёт война нового типа, заявил Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Евразии началась «война нового типа». Он подчеркнул, что речь идёт именно о новой форме военных действий и отметил её реальный масштаб в регионе.

«Действительно, говорить нужно точно совершенно о войне и точно совершенно о новой. Насчёт её мирового охвата мы сегодня, уверен, будем говорить», — сказал Лавров на ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике в Москве.

По его словам, конфликт следует за «подготовленной Западом агрессией Украины против России» и направлен на ослабление страны.

Кроме того, Лавров ранее заявлял, что на Западе открыто обсуждают сценарии нападения на Россию. По его словам, текущая ситуация напоминает период перед Второй мировой войной.