Семейный бюджет на донаты: Американец променял жену на созданную россиянкой нейрокрасотку Наоми
В США реальная супруга осталась ни с чем после того, как её муж промотал все совместные деньги на виртуальную девушку, сгенерированную нейросетью. Автором цифровой разлучницы, как выяснил SHOT, оказалась россиянка.
Созданную отечественной AI-креаторшей Ариной виртуальную особу зовут Наоми. По легенде, это кореянка, проживающая в Штатах. Нейрокрасотка ведёт аккаунты в социальных сетях, выкладывает провокационные снимки и ролики на сервисе, напоминающем OnlyFans, и собирает многотысячную аудиторию. Поклонники мужского пола один за другим осыпают её комплиментами и донатят за закрытый контент интимного характера.
Один из таких ухажёров заигрался в любовь с алгоритмами до такой степени, что перестал контролировать свои траты. Он сутками переписывался с Наоми, сливал на неё семейную казну и грезил отношениями, которых на самом деле не существовало. Когда правда вскрылась, законная жена пришла в бешенство.
Разъярённая американка лично написала ИИ-модели, заявив, та разрушила её брак. Женщина потребовала немедленно удалить все страницы нейросети и пригрозила жалобами во все возможные соцплатформы. Арина подтвердила, что Наоми действительно является AI-персонажем, и посоветовала не втягивать её в чужие разборки.
Ранее дискуссию вызвали проекты с цифровым воссозданием покойных артистов, в том числе ИИ-версией Вэла Килмера. Для киноиндустрии это уже не фантастика, а практический вопрос: где проходит граница между технологией, наследием актёра и новой ролью.
