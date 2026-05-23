23 мая, 09:58

«Мы защищаем Европу»: Зеленский отверг идею Мерца о неполноценном членстве Украины в ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Киевский главарь Владимир Зеленский выступил против идеи «ассоциированного членства» страны в Евросоюзе, которую ранее предложил Фридрих Мерц. Об этом пишет Reuters.

Зеленский направил письмо руководству ЕС 22 мая. В нём он заявил, что для Украины было бы несправедливо находиться в союзе без права голоса.

«Настало время двигаться вперёд в вопросе членства Украины — полноценно и содержательно», — говорится в обращении.

Глава государства также отметил, что уход Виктора Орбана от власти в Венгрии открыл возможность для прогресса в переговорах о вступлении.

«Мы защищаем Европу — полностью, а не частично и не полумерами. Украина заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе», — заявил Зеленский.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц ранее выдвинул идею предоставить Украине «ассоциированное членство» в ЕС. Такой промежуточный формат позволит Киеву участвовать в саммитах, заседаниях Еврокомиссии и Европарламента, но без права решающего голоса при принятии итоговых решений. При этом бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель предсказала, что в Киеве отвергнут идею

Дарья Денисова
