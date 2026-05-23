Полтора литра пива довели россиянку до отёка мозга и пожизненного запрета на спиртное

У 31-летней жительницы Уфы диагностировали энцефалопатию и отёк мозга после употребления спиртного. Как сообщила сама пациентка SHOT ПРОВЕРКЕ, в начале мая она выпила с приятелями около полутора литров пива и немного вина.

Ночью началась рвота, а к утру к ней добавились сильная головная боль, спутанность сознания, проблемы с координацией движений и сонливость. Прибывшие медики доставили женщину в стационар, где выяснилось: организм не справился с переработкой этанола. Из-за обильной рвоты случилось обезвоживание и сбой электролитного баланса, что спровоцировало отёк мозга. Дополнительным фактором стало повышенное внутричерепное давление, которое врачи фиксировали у пациентки несколько лет назад.

Пострадавшая провела неделю на капельницах и уколах. Врачи назначили ей месячный курс восстановления в домашних условиях с приёмом препаратов для головного мозга и сосудов. Специалисты полностью запретили женщине алкоголь.

Ранее сообщалось, что абсолютно безопасных доз алкоголя не существует, но Всемирная организация здравоохранения всё же определила допустимые пороговые значения для ежедневного употребления. Согласно этим рекомендациям, женщинам можно употреблять до 20-30 граммов чистого спирта в день, мужчинам — до 30–40. Для наглядности десять граммов чистого этанола эквивалентны примерно 150 миллилитрам сухого вина или двумстам пятидесяти миллилитрам пива.