Самозанятой из Воронежа грозит шесть лет колонии из-за скрытых 168 рублей для соцконтракта

В отношении жительницы Воронежа возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении госвыплат — она не указала в документах на соцконтракт лишние 168 рублей дохода, и теперь максимальный срок, который ей грозит, достигает шести лет колонии. Минимальным наказанием по данной статье станет штраф величиной 100 тысяч рублей, о чём ТАСС рассказал адвокат, доктор юридических наук Денис Гончаров.

«В соответствии со статьей 159.2 УК РФ, мошенничество в сфере выплат в крупном размере соответствует части третьей. Наказание — от штрафа в размере 100 тысяч рублей до лишения свободы на срок до шести лет вместе со штрафом до 80 тысяч рублей», — поведал агентству собеседник.

По словам юриста, если женщина прежде не привлекалась к уголовной ответственности, а по месту жительства и работы характеризуется исключительно положительно, судья с высокой вероятностью назначит ей наименее жёсткую меру из возможных.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад по делу воронежской мастерицы Елизаветы Пигуль, которую привлекли по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. Женщине одобрили социальный контракт на запуск кабинета по наращиванию ресниц: чтобы получить помощь, её помесячный доход не должен был превышать 13 444 рубля, однако за три месяца фактическая сумма оказалась больше на 168 рублей.