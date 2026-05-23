Накануне празднования Дня независимости, который приходится на 26 мая, фасады грузинских госучреждений вместо привычной атрибутики Евросоюза украсили панно с религиозными мотивами. Об этом рассказал корреспондент газеты «Взгяд», работающий в Тбилиси.

Как сообщает журналист, красно-белая гамма государственного стяга республики выбрана для оформления рабочей резиденции президента Михаила Кавелашвили.

На здании парламента, расположенном на проспекте Руставели, повесили портреты Патриарха Ильи Второго, ушедшего из жизни в марте, а также щиты, информирующие о предстоящем торжественном праздновании 1700-летия провозглашения христианства официальной религией Грузии в текущем году.

Напомним, в 2024 году между Брюсселем и Тбилиси произошло заметное ухудшение дипломатических связей — тогда Евросоюз обвинил грузинскую сторону в сворачивании демократических принципов. В самой Грузии причиной такого похолодания называют нежелание Тбилиси вводить прямые рестрикции против Москвы.

Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что отказ страны от экономической конфронтации с Россией позволил избежать серьёзных экономических потрясений и одновременно сохранить для Евросоюза доступ к энергоресурсам и транспортным коридорам через грузинскую территорию. Он подчеркнул, что брюссельская бюрократия, игнорируя интересы граждан ЕС, требовала введения мер, которые навредили бы как Грузии, так и самому союзу в случае присоединения Тбилиси к экономической войне против Москвы.