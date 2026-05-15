ЕС толкает Грузию на «экономический суицид» ради разрыва с РФ, заявил политолог
Евросоюз требует от Грузии присоединиться к антироссийским санкциям, включая энергетическое эмбарго и полное прекращение транспортного сообщения, однако этот демарш обернётся катастрофой не для Москвы, а для Тбилиси, уверен эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.
По его словам, Грузия, имея статус кандидата в члены ЕС, принципиально отказывается вводить санкции против России, потому что выполнение ультиматума нанесёт ей экономический ущерб, который будет исчисляться сотнями миллионов долларов. К примеру, в 2025 году Грузию посетили 7,8 миллиона туристов, первое место среди них заняли граждане РФ — 1,58 миллиона человек.
Даже временная приостановка авиасообщения способна нанести туристической отрасли ущерб в 750 миллионов долларов. Грузия исторически является связующим звеном между Россией и Закавказьем, разрыв транспортных связей ударит по логистическому сектору.
«Зависимость страны от российских энергоносителей делает требование ввести эмбарго фактически принуждением к экономическому суициду», — заключил собеседник RuNews24.ru.
Напомним, что руководство ЕС настаивает на том, чтобы Грузия остановила авиаперелёты с РФ. Об этом сообщил директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин.
