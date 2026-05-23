Почему мэр-мусульманин второго города Британии носит мантию с цепью и шляпу с перьями — объяснение историка моды

Второй по населению город Великобритании — Бирмингем — впервые возглавил мэр-мусульманин, выходец из Пакистана Закир Чаудхри. На церемонии он появился в традиционном парадном облачении лорд-мэра, что вызвало общественный интерес к символике костюма. Историк моды и исследователь костюма Елизавета Панкова в разговоре с Life.ru пояснила, что речь идёт не о моде, а о городских регалиях, которые обозначают должность, а не личный статус человека.

Это не реконструкция исторического костюма и не театральный наряд, а городские регалии — визуальные знаки должности. В британской системе это предназначено для лорд-мэра города. В Бирмингеме эта должность существует с 1896 года; она церемониальная, непартийная и неисполнительная: лорд-мэр считается «первым гражданином» города, представляет город и председательствует на заседаниях совета. Что важно: такая одежда говорит не «я богатый/важный человек», а заявляет «я сейчас воплощаю город как институт». Елизавета Панкова Исследователь и историк моды, историк костюма

Эксперт сравнила мэрские регалии с судейскими мантиями, университетскими одеяниями, военной формой и коронационными символами, где личность отходит на второй план, а на первый выходит институт и традиция. В Бирмингеме, как уточняется, регалии делятся по уровню формальности. Полный комплект с мантией и цепью надевается на наиболее торжественные церемонии, включая официальные приёмы, королевские визиты и городские праздники.

Цепь должности может использоваться и отдельно — на менее формальных встречах, общественных мероприятиях или заседаниях. По словам эксперта, такие элементы не являются декоративными, а строго функциональны в рамках ритуала городской власти.

Панкова добавила, что в современной Британии такие элементы сохраняются как форма преемственности и публичного ритуала. Старинные регалии сегодня используются людьми разных национальностей и вероисповеданий. По её словам, назначение мэра-мусульманина показывает, как традиционный костюм начинает отражать уже современную многонациональную реальность города, сохраняя при этом историческую символику власти.

«Мэр Бирмингема — уроженец Пакистана. Поэтому старый британский костюм начинает работать уже не только как знак имперской или аристократической преемственности, а как символ того, что современный многонациональный город присваивает себе старую церемониальную форму. На фото как раз видно это столкновение: викторианско-эдвардианская городская парадность и современная социальная реальность Бирмингема. С точки зрения костюма это очень сильный пример того, как одежда должности переживает эпоху», — сказала Панкова.

Напомним, что в крупнейшем после Лондона городе Британии впервые появился мэр-мусульманин. В период с 2026-го по 2027 год Закер Чодри, чьи корни уходят в Пакистан, будет выполнять неполитические функции, в том числе заниматься сбором средств на благотворительность.