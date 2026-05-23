23 мая, 10:50

Девять студентов остаются под завалами колледжа в Старобельске

Обложка © МАХ/Леонид Пасечник

Под завалами общежития колледжа в Старобельске, атакованного украинскими беспилотниками, предварительно, остаются девять человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Предварительно, под завалами находятся девять человек», — говорится в сообщении.

Названы имена студентов, погибших и раненых при террористической атаке киевской хунты на колледж в Старобельске
По последним данным, жертвами атаки стали 12 человек. Ещё около 40 получил ранения различной степени тяжести. Кроме того, местонахождение десяти девушек до сих пор остаётся неизвестным. Поисковые работы продолжаются.

Напомним, накануне ночью украинские дроны атаковали пятиэтажку общежития Старобельского колледжа. На тот момент внутри находились 86 человек, в том числе подростки. Тремя волнами, в общей сложности 16 беспилотников, были нанесены удары сугубо по гражданской инфраструктуре — никаких военных объектов рядом не располагалось. Следственный комитет России признал атаку терактом, а постпред РФ при ООН заявил о военном преступлении.

Милена Скрипальщикова
