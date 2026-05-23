Массовая акция протеста с призывом к отставке премьера Испании прошла в Мадриде

В центре Мадрида прошла массовая манифестация с требованием отставки председателя правительства Испании Педро Санчеса.

Шествие стартовало около 10:30 по местному времени на одной из центральных площадей города. Участники акции принесли с собой испанские флаги и скандировали лозунги с призывами к отставке премьера.

По данным организаторов и судя по кадрам с места, в протесте приняли участие сотни человек. Акцию поддержали представители оппозиционных политических сил, включая консервативную Народную партию и крайне правую партию «Вокс».

Организатором выступило движение «Испанское гражданское общество», заявившее о недовольстве политическим курсом действующего правительства.

Ещё в прошлом году тысячи жителей Мадрида вышли на улицы с требованием проведения новых выборов после ареста бывшего министра транспорта Хосе Луиса Абалоса. На фоне событий лидер оппозиции Альберто Нуньес Фейхоо призывал граждан выступить против «коррупционеров и всех, кто их поддерживает», а также прямо потребовал отставки премьер-министра Педро Санчеса.