СВОП вместо СВО: Лавров нашёл место политологам на передовой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) предложил новую трактовку уже известной аббревиатуры. Он высказал идею использовать СВОП и в значении «Специальная военная операция политологов», тем самым подчеркнув пристальное внимание к происходящему со стороны всех международных игроков.

Лавров заявил, что первостепенная задача российской дипломатии заключается в обеспечении условий, способствующих максимально эффективным и победоносным действиям наших военнослужащих в рамках СВО. Глава МИД подчеркнул, что политологи являются ценными специалистами, обладающими обширными знаниями и активно способствующими достижению задач спецоперации.

«Может, это специальная военная операция политологов — СВОП. Давайте, чтобы это было так», — сказал министр.

На той же встрече Лавров подчеркнул, что за ходом российской спецоперации на Украине наблюдает весь мир, и для усиления влияния России на международной арене крайне важно успешно выполнить все поставленные задачи.