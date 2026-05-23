Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ключевым условием для укрепления позиций страны на мировой арене остаётся достижение всех целей специальной военной операции.

Во время выступления на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике дипломат подчеркнул, что именно результаты СВО влияют на отношение к России со стороны союзников, партнёров и противников.

По словам Лаврова, за ходом спецоперации внимательно следят во всём мире. Он отметил, что российская дипломатия должна создавать условия для «максимально эффективных, победоносных, результативных действий» военнослужащих.

Глава МИД также заявил, что укрепление влияния России напрямую связано с её репутацией как государства, которое выполняет взятые на себя обязательства.

Российские власти уже не раз говорили о намерении добиться всех целей специальной военной операции. Ранее об этом заявлял глава МИД Сергей Лавров, а похожие заявления неоднократно звучали и от других представителей руководства страны. Президент России Владимир Путин подчёркивал, что выполнение задач СВО напрямую связано с консолидацией общества. По его словам, страна сможет добиться поставленных целей только благодаря единству народа. Глава государства также напомнил, что 2026 год объявлен Годом единства народов России, и призвал сохранять и укреплять это наследие. С аналогичной позицией выступал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Комментируя заявления Владимира Зеленского, представитель Кремля отметил, что Россия продолжит спецоперацию до выполнения поставленных задач.