
23 мая, 11:54

Не Плутоном единым: Учёный предрёк сенсационные открытия на окраинах Солнечной системы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Open stock 01

В Солнечной системе остаётся большое количество ещё не открытых небесных тел. Об этом рассказал научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров в комментарии РИА «Новости». По его словам, речь идёт о кометах, астероидах, карликовых планетах и объектах облака Оорта, которые пока не обнаружены.

Он отметил, что исследования космического пространства ведутся непрерывно, и процесс открытий продолжается.

«У нас ещё очень много остаётся не открытых комет, астероидов, карликовых планет, объектов облака Оорта. Поэтому ещё сюрпризы нас ждут впереди», — сказал учёный.

Специалист подчеркнул, что Солнечная система остаётся активно изучаемой областью, где новые открытия возможны и в будущем.

Разгаданы три главные тайны космоса: виновата необычная «живая» тёмная материя

Ранее Life.ru писал, что на обратной стороне Солнца, которую с Земли не видно, обнаружили большую группу солнечных пятен. Это один из самых значительных центров активности за последнее время. Учёные установили: самые мощные вспышки на Солнце в истории были связаны с рекордно большими активными областями.

Полина Никифорова
