Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 мая, 11:52

«Бойлер есть?»: Московские проститутки взвинтили цены из-за отключения горячей воды

Цены на интим-услуги в Москве выросли на 50% из-за отключения горячей воды

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

В Москве представительницы эскорт-сферы начали чаще отказываться от выездов к клиентам из-за сезонных отключений горячей воды, а при отсутствии душа повышают стоимость услуг. Об этом стало известно Mash.

При общении с клиентами девушки всё чаще заранее уточняют наличие бойлера или доступа к горячему душу. Если в квартире отсутствует горячее водоснабжение, стоимость выезда может увеличиться примерно на 50% от базового тарифа. Некоторые предлагают альтернативный формат встречи с ограниченным набором услуг, чтобы избежать необходимости пользоваться тазами и ковшами.

С наступлением лета и началом профилактических отключений часть представительниц индустрии стала реже соглашаться на поездки по адресам клиентов. Вместо этого заказчикам предлагают арендовать гостиничный номер, апартаменты или квартиру, где есть бойлер и нормальные условия для душа. По словам собеседников, главным фактором отказов становятся бытовые неудобства и отсутствие комфортных условий для работы.

Как помыться, если отключили горячую воду: 5 бюджетных «еврейских лайфхаков»
Как помыться, если отключили горячую воду: 5 бюджетных «еврейских лайфхаков»

Ранее на фоне сезонных отключений горячей воды эксперты предупредили о росте мошеннических схем, связанных с темой ЖКХ. Злоумышленники всё чаще используют сообщения о графиках отключения воды для рассылки фишинговых ссылок через мессенджеры, соцсети и СМС.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar