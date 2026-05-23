«Бойлер есть?»: Московские проститутки взвинтили цены из-за отключения горячей воды

В Москве представительницы эскорт-сферы начали чаще отказываться от выездов к клиентам из-за сезонных отключений горячей воды, а при отсутствии душа повышают стоимость услуг. Об этом стало известно Mash.

При общении с клиентами девушки всё чаще заранее уточняют наличие бойлера или доступа к горячему душу. Если в квартире отсутствует горячее водоснабжение, стоимость выезда может увеличиться примерно на 50% от базового тарифа. Некоторые предлагают альтернативный формат встречи с ограниченным набором услуг, чтобы избежать необходимости пользоваться тазами и ковшами.

С наступлением лета и началом профилактических отключений часть представительниц индустрии стала реже соглашаться на поездки по адресам клиентов. Вместо этого заказчикам предлагают арендовать гостиничный номер, апартаменты или квартиру, где есть бойлер и нормальные условия для душа. По словам собеседников, главным фактором отказов становятся бытовые неудобства и отсутствие комфортных условий для работы.

Ранее на фоне сезонных отключений горячей воды эксперты предупредили о росте мошеннических схем, связанных с темой ЖКХ. Злоумышленники всё чаще используют сообщения о графиках отключения воды для рассылки фишинговых ссылок через мессенджеры, соцсети и СМС.