Турист в Сочи напоролся на штырь и едва не лишился ноги, перелезая через забор

В Сочи турист из Ижевска получил тяжёлую травму после попытки перелезть забор элитного жилого комплекса «Романовский парк», пишет Mash и публикует кадры не для слабонервных.

Мужчина решил преодолеть ограждение, но сорвался и напоролся на металлический штырь — он пробил ногу. Пострадавший потерял много крови и оказался в крайне тяжёлом положении.

Помощь ему оказал случайный прохожий, который вызвал экстренные службы и помог снять мужчину с ограждения. Спасательная операция заняла около 15 минут. В итоге туриста доставили в больницу, где его прооперировали.

Врачи отмечают, что он чудом избежал инвалидности и сейчас находится под наблюдением.

Ранее в Липецке 41-летний гражданин Нигерии получил серьёзное проникающее ранение после попытки перелезть забор. Мужчина по неосторожности напоролся на деревянный кол, получив повреждение мягких тканей. Врачи провели срочную операцию по извлечению инородного предмета длиной около 40 сантиметров и остановили кровотечение и обработали раневой канал.