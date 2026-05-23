Никакой «большой сделки»: Кулеба предрёк конфликту на Украине долгое тление

Бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что конфликт на Украине не закончится мирным соглашением. Он предсказывает, что вместо этого будут временные перемирия, смена позиций на фронте и глобальные геополитические сдвиги, пишет Kiev Post.

«Это не тот конфликт, где будет одна сделка, решающая всё», — заявил Кулеба, добавив, что прекращение огня не равнозначно окончанию конфликта.

Кулеба полагает, что многие украинцы могут воспринять исход конфликта как проигрыш. Тем не менее, он видит успех Украины в сохранении государственности и интеграции в Евросоюз. Вопрос о территориальных уступках остаётся открытым, поскольку, по словам Кулебы, то, что неприемлемо для общества сейчас, может стать таковым в будущем. Он объяснил это тем, что украинцы не верят в возможность полного прекращения конфликта через отказ от территорий.

До этого Кулеба заявил, что Белоруссия якобы собирается вступить в конфликт на стороне России. Свои утверждения он ничем не подкрепил.