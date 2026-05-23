23 мая, 12:02

Никакой «большой сделки»: Кулеба предрёк конфликту на Украине долгое тление

Обложка © ТАСС / ЕРА / OLIVIER HOSLET

Бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что конфликт на Украине не закончится мирным соглашением. Он предсказывает, что вместо этого будут временные перемирия, смена позиций на фронте и глобальные геополитические сдвиги, пишет Kiev Post.

«Это не тот конфликт, где будет одна сделка, решающая всё», — заявил Кулеба, добавив, что прекращение огня не равнозначно окончанию конфликта.

Кулеба полагает, что многие украинцы могут воспринять исход конфликта как проигрыш. Тем не менее, он видит успех Украины в сохранении государственности и интеграции в Евросоюз. Вопрос о территориальных уступках остаётся открытым, поскольку, по словам Кулебы, то, что неприемлемо для общества сейчас, может стать таковым в будущем. Он объяснил это тем, что украинцы не верят в возможность полного прекращения конфликта через отказ от территорий.

Кулеба подался в коучи личностного роста и учит украинцев, как стать успешным

До этого Кулеба заявил, что Белоруссия якобы собирается вступить в конфликт на стороне России. Свои утверждения он ничем не подкрепил.

Наталья Демьянова
