Симферополь стал площадкой для флешмоба «Славянская душа», организованного украинскими переселенцами в честь Дня славянской письменности и культуры. Как передаёт РИА «Новости» со ссылкой на Олега Бондаренко, главу крымского центра поддержки переселенцев «Другая Украина», десятки людей, включая детей, украшали деревянные фигурки славянскими узорами.

«Акция призвана показать общее историческое и духовное наследие, которое объединяет народы России и Украины», — сказал Бондаренко.

Ежегодно 24 мая в Российской Федерации и ряде других государств отмечается праздник, посвящённый славянской письменности и культуре. Этот день неразрывно связан с памятью о византийских братьях-монахах, святых равноапостольных Кирилле и Мефодии, чья жизнь является ярким примером самоотверженности.

