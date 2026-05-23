От 3 до 5 перстов: Как менялось крестное знамение и почему важна благоговейность

Верующие должны относиться к крестному знамению с уважением и благоговением, поскольку оно связано с крестом Иисуса Христа. Об этом РИА «Новости» рассказал доцент Московской духовной академии, клирик храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов.

По его словам, крестное знамение является выражением веры и способом заявить о принадлежности к христианскому сообществу. Священник отметил, что во время молитвы верующие осеняют себя крестом от головы к животу и с правого плеча на левое и должны делать это с уважением и благоговением по отношению к кресту Христову.

Он также рассказал, что традиция крестного знамения известна ещё с рубежа III–IV веков и тогда христиане могли осенять себя иначе — например, только лоб. По его словам, со временем традиция менялась: сначала использовались два перста, сейчас православные используют три, а западные христиане — пять.

