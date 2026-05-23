Сооснователь косметической империи отказался от своих денег и стал священником

В США один из создателей бренда e.l.f. Cosmetics Скотт-Винсент Борба поставил крест на карьере в индустрии красоты и светских тусовках, чтобы принять постриг в католической семинарии. Как пишет Independent, предприниматель раздал заработанные средства на благотворительность и добровольно променял миллионы на аскетичный быт.

По словам Борбы, его богатство утратило всякую ценность, а звёздные вечеринки перестали приносить радость. Он рассказывал, что в нём не было ни капли смирения — только гордыня. В 2019 году мужчина раздал на благотворительность около пяти миллионов долларов (точных данных о его состоянии нет) и уехал из особняка на берегу моря, сменив кабриолет Aston Martin на крошечную комнатушку.

Бывший косметолог, работавший с Милой Кунис и тусовавшийся с Ким Кардашьян, также признался, что с детства чувствовал призвание, но глушил его десятилетиями. В 40 лет на одной из светских вечеринок он взмолился о помощи, заявив, что больше не хочет так жить, и, по его ощущениям, на него сошла Божья благодать. Сейчас Борба — диакон семинарии Святого Патрика, а 23 мая 2026 года его рукоположат в священники.

