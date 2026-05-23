Зеленский ввёл санкции против 127 российских военных и 29 судов РФ

Владимир Зеленский издал указ о введении санкций против 127 россиян и 29 российских торговых судов. Об этом сообщает пресс-служба главы киевского режима.

Ограничения введены против командиров ВКС и ракетно-артиллерийских подразделений ВС РФ, которых Киев считает виновными в ракетных ударах по Украине. Также под санкции попали 29 торговых судов, которые, по данным украинской стороны, якобы используются для перевозки грузов военного назначения для России.

Ранее Зеленский ввёл санкции против ряда российских компаний, включая дочернее общество корпорации «Ростех» «РТ-комплектация». Ограничения, вводимые Киевом, традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий и официальных визитов.