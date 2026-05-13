Главарь киевского режима Владимир Зеленский ввёл санкции против ряда российских компаний, включая дочернее общество корпорации «Ростех» «РТ-комплектация». Об этом сообщается в тексте указа, опубликованного 12 мая на сайте офиса Зеленского.

В указе говорится о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 мая 2026 года. Документ содержит два списка. В первом перечне — 32 российские компании. Среди них «Омское машиностроительное конструкторское бюро», «Сибэнергомаш», «Пермские промышленные технологии», «Техноинторг», «Таврида Электрик» и «Стройэнергоактив». Санкции также затронули 34 физических лица. Ряд из них является руководителями этих предприятий.

Санкции, вводимые Киевом, традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий и официальных визитов. Предусмотрен запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, а также остановку культурных обменов и научного сотрудничества.

Ранее глава МИД Швеции Мария Стенергард предложила сменить тактику в отношениях с Россией, чтобы подвигнуть её к переговорам с Европой. Она заявила, что разговаривать с Москвой рано или поздно всё равно придётся. Однако Кремль сейчас не проявляет серьёзной заинтересованности в мирном диалоге. По её мнению, европейцам стоит наращивать военную помощь Киеву и ужесточать санкционное давление на Россию. Москва не раз подчёркивала, что дипломатический разрыв инициировали сами европейские столицы.